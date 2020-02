Coronavirus, scuole aperte o chiuse? Gli esperti: “Tornare subito alla normalità”

Genova. Tornare subito alla normalità. Almeno in Liguria, dove al momento non c’è alcun rischio di propagare il contagio da coronavirus. È quello che sostengono gli esperti convocati dall’unità di crisi dell’Università di Genova, riunita oggi per la prima volta a una settimana dall’inizio dell’emergenza nazionale. Anche se, chiariscono tutti in coro, “la decisione sarà di tipo politico”.

“Al momento sul territorio ligure non abbiamo alcun caso autoctono – spiega Giancarlo Icardi, direttore del dipartimento di igiene dell’Università di Genova – perché sia i casi di Alassio che quello nello spezzino hanno una stretta correlazione epidemiologica con le zone calde. Se dovessi decidere oggi, premesso che la decisione sarebbe politica, il mio parere tecnico sarebbe che il ritorno alla normalità ci può stare tutto”.

... » Leggi tutto