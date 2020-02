Coronavirus, Vazio (Pd) replica a Viale: “Distribuite in Liguria 5.240 mascherine”

Genova. Tra le conseguenze dell’emergenza Coronavirus spicca anche, stando all’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, la mancanza di un numero adeguato di mascherine di protezione, le Ffp2 e Ffp3.

“Il rifornimento di dispositivi di protezione, annunciato per oggi dal governo, non è arrivato. Questo ritardo inaccettabile potrebbe determinare conseguenze nell’assistenza già nei prossimi giorni. La soluzione di questo grave problema dev’essere la priorità del governo”, aveva detto Viale. Una dichiarazione che, però, oggi trova risposta nelle parole di Franco Vazio, vice presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in quota Partito Democratico.

... » Leggi tutto