Il Soprintendente generale Salvitti in visita ad Albenga

Albenga. Si è svolto mercoledì mattina presso la Sala Busti del Comune di Albenga un incontro tra soprintendenza e amministrazione. Erano presenti per la Soprintendenza: l’architetto Salvitti Soprintendente Generale, la dottoressa De Cupis funzionario di zona, il dottor Trigona della Soprintendenza archeologica subacquea e la dottoressa Conventi della Soprintendenza archeologica. Per l’amministrazione era presente il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, i consiglieri Marta Gaia e Vincenzo Munì e il dirigente l’ingegner Chiara Vacca.

L’incontro è stato l’occasione per la visita, da parte della Soprintendente generale, alla città di Albenga. Diversi i temi che sono stati trattati durante la mattinata che ha visto porre una particolare attenzione alla ricchezza della realtà archeologica di Albenga. Si è fatto inoltre un focus sul museo navale, i cui lavori strutturali e per il nuovo allestimento sono da poco partiti, e sul museo della città per il quale è stato affidato il progetto per la realizzazione di un nuovo allestimento.

