Itticoltura alla Galeazza, l’ex vicesindaco: «Maggioranza consapevole e d’accordo ma lo ha nascosto alla città»

Imperia. «È un fatto gravissimo che l’amministrazione abbia valutato positivamente l’iniziativa di Aqua Srl dell’installazione di vasche di itticoltura di fronte alla Galeazza e ne abbia accompagnato il percorso in modo collaborativo senza che sia stata data alcuna comunicazione alla città». A sostenerlo è il gruppo consiliare Imperia al Centro presieduto dall’ex vicesindaco Guido Abbo.

Si surriscalda, dunque, il clima sul progetto a poche ore dal tavolo di confronto convocato dal sindaco Claudio Scajola alle 10.30, al quale sono invitati tutti gli Enti interessati, ma non la società proponente, né tantomeno il Comitato del No nato dall’iniziativa dell’attrice Livia Carli e che Imperia al Centro bolla come una «pagliacciata». «Si, una pagliacciata – sottolinea l’ex vicesindaco – Scajola ha convocato gli Enti competenti, gli stessi dai quali nei mesi scorsi si è già fatto dare l’autorizzazione a procedere, per poter camuffare ancora una volta la realtà, cercando di nascondere la propria decisione dietro adempimenti burocratici altrui».

