Piaggio Aerospace, sindacati: “Dopo validazione dell’operazione da parte della Corte dei Conti si può partire”

Albenga. “A oltre 60 giorni (era infatti il 23 dicembre dello scorso anno) dalla firma tra la direzione generale degli armamenti aeronautici e Piaggio Aerospace del contratto per la fornitura di 9 nuovi P180 AvantiEvo e per l’ammodernamento del primo dei 19 velivoli già in dotazione alle forze armate, manca ancora un ultimo ma decisivo passaggio formale, ossia la validazione dell’operazione da parte della Corte dei Conti, prima che le attività possano partire”.

A dichiararlo le segreterie FIM FIOM UILM Savona e la RSU LaerH di Albenga, che proseguono: “Se è vero che le notizie delle ultime settimane, comprese quella di ieri sul via libera al bando per la vendita di Piaggio Aerospace, permettono di guardare con maggior fiducia ai prossimi mesi, è altrettanto vero come l’indotto di Piaggio Aerospace sia tuttora in una fase di eccezionale sofferenza”.

... » Leggi tutto