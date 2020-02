Regione, prorogata la scadenza per l’invio delle domande ai bandi per il piccolo commercio

Regione. È stata deliberata in giunta, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, la proroga al 30 aprile 2020 della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per i due bandi da 6,7 milioni complessivi dedicati al piccolo commercio.

“Anche a seguito delle recenti difficoltà economiche che stanno riguardando da vicino i nostri commercianti, abbiamo deciso di prorogare il bando di altri due mesi per incentivare investimenti nel commercio in un momento come questo, che necessita più che mai di interventi anticiclici” spiega l’assessore Benveduti.

