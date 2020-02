Sanremo, ruba un cellulare in una farmacia: 68enne finisce in carcere

Sanremo. Nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Sanremo ha tratto in arresto un uomo in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova. Si tratta di A.C., sessantottenne di origine piemontese, ma momentaneamente domiciliato a Sanremo in regime di detenzione domiciliare (con autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione solo per visite mediche) per l’espiazione della pena per un precedente fatto di furto.

Nei giorni scorsi, mentre si trovava in una farmacia del centro storico in attesa di ricevere alcuni medicinali, all’improvviso, con un gesto repentino, ha prelevato un telefono cellulare che si trovava appoggiato sul bancone e si allontanava facendo finta di niente. Il titolare dell’esercizio, accortosi di quanto accaduto, ha contattato immediatamente il Commissariato di Polizia di Stato per sporgere denuncia e, dietro richiesta degli agenti, si è attivato per recuperare i video delle telecamere di sorveglianza installate all’interno e all’esterno della farmacia.

