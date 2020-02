Toti, Viale e Giampedrone ad Alassio, «Situazione verso normalità, »

Alassio. «Qui abbiamo effettuato una riunione del Coc molto operativa. Abbiamo analizzato al Coc quella che rimane una delle situazioni più complesse in relazione all’emergenza coronavirus in Liguria insieme al sindaco, che è la massima autorità di protezione civile sul territorio. Grazie all’accordo con Regione Piemonte, tutti i 32 cittadini piemontesi stanno rientrando a casa dove saranno presi in carico dalla sanità territoriale per proseguire il periodo di isolamento fiduciario obbligatorio. Mercoledì sera abbiamo già accompagnato a casa un altro gruppo di 12 cittadini lombardi, residenti al di fuori delle cosiddette ‘zone rosse’. Oggi possiamo dire che la situazione è gestita al meglio, con l’albergo alleggerito di quasi la metà dei suoi ospiti. La situazione sta rientrando in un alveo di normalità, tenuto presente che qui ad Alassio abbiamo l’unico e il più importante ‘cluster’ di contagio di coronavirus sul territorio regionale e che, quindi, questa è una situazione da guardare con grande attenzione».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine della riunione del Coc presso il Comune di Alassio con il sindaco Galtieri, insieme, tra gli altri, agli assessori alla Sanità Sonia Viale e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

... » Leggi tutto