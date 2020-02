Alassio, don Gabriele porta la vicinanza della Chiesa agli ospiti degli alberghi in quarantena

Alassio. Tante le testimonianze di affetto da parte del Comune di Alassio, di associazioni e residenti della città. E oggi, per gli ospiti degli alberghi in quarantena, è arrivata una gradita “visita”, accompagnata un omaggio, per dimostrare la vicinanza spirituale della chiesa e della comunità dei sacerdoti di Alassio.

Don Gabriele, parroco di Sant’Ambrogio, accompagnato dal vicesindaco Angelo Galtieri, ha consegnato una manciata di minuti fa alcuni rosari, benedetti da Papa Francesco, e immagini sacre per ospiti e dipendenti degli hotel Bel Sit e Al Mare.

