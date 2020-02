Laigueglia. È scattata la procedura di isolamento dell’hotel Garden di Laigueglia, dove soggiornava una anziana signora lombarda deceduta la scorsa notte per altre cause e risultata poi positiva al tampone per il coronavirus.

Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha appena firmato l’ordinanza che ha disposto il sequestro dell’albergo.

