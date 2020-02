Coronavirus, Fdi: «Zone rosse sono solo la punta dell’iceberg»

Genova. «Le zone rosse rappresentano solo la punta dell’iceberg di questa situazione emergenziale: l’intero Nord Italia sta avvertendo il duro contraccolpo causato dall’improvviso rallentamento dell’economia» – così Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro del Veneto e responsabile Nazionale Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Itali, assieme ai colleghi di Liguria e Piemonte Gianni Berrino ed Elena Chiorino.

«Ci sono settori strategici per le nostre regioni e per l’intera Nazione, come ad esempio il turismo, che stanno registrando un danno enorme: serviranno iniziative del tutto straordinarie in termini fiscali, di sostegno al reddito e di promozione verso l’estero – continuano Donazzan, Berrino e Chiorino – vogliamo che anche il sistema del credito risponda, comprendendo che per le imprese delle regioni maggiormente interessate si dovrà prevedere una dilazione per tutti gli impegni in scadenza».

