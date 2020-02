Coronavirus, primo caso conclamato a Imperia ma solo Savona rimane in “quarentena”

Genova. «Savona ha raggiunto quasi una cinquantina di casi di contagio a causa del cluster di Alassio che sta per essere smantellato, uno è a La Spezia, al quale si aggiunge il primo caso conclamato in provincia di Imperia. Si tratta di un soggetto noto he proviene da area di contagio della Lombardia che si è messo a disposizione volontariamente per essere messo sotto sorveglianza». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso consueto punto stampa.

In tutto i casi sono conclamati in Liguria sono 46.

