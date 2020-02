Coronavirus, Toti: “Sulle scuole decisione su basi scientifiche”

Liguria. “No a decisioni sulla base dell’opinione pubblica. Bisogna ragionare non con la comodità per le famiglie ma alla luce delle necessità mediche di contenimento del contagio”. Queste le parole del governatore Toti che giustifica così la decisione, non ancora ufficiale ma decisamente verosimile, di riaprire tutte le scuole, i poli educativi e le sedi universitarie da lunedì, con la sola eccezione della provincia di Savona dove c’è il cosiddetto cluster di Alassio, un focolaio importato che peraltro sarà smantellato nelle prossime ore.

“Non è la politica a dover dare il quadro di riferimento”, ribadisce Toti spiegando che l’imprimatur arriverà da Roma e dipenderà dal parere degli esperti: “Il principio base a cui il governo ha chiesto a tutti i presidenti di attenersi, senza abdicare ad alcuna nostra responsabilità, è lasciare che decida su una base tecnico-scientifica il tavolo nazionale a cui siedono l’istituto superiore di sanità, il Cnr e tutte le principali istituzioni scientifiche del paese. Su questa base si deve decidere, non sull’emotività della paura”, ha proseguito Toti.

