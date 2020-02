Dehors ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Farli smontare è una inutile manovra punitiva verso gli esercenti”

Albenga. “Fare smontare i dehors, a volte storici, costruiti seguendo le indicazioni di passate amministrazioni, mi sembra una inutile manovra punitiva verso gli esercenti che, per realizzare quelle strutture, hanno investito, convinti dai permessi comunali, di potere far conto su quegli spazi, del resto pagati profumatamente al Comune sotto forma di imposta sul suolo pubblico”. Ne è convinto Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Adesso abbiamo anche gli effetti deleteri, per turismo e commercio, del Coronavirus, Covid19, in termini tecnici, cerchiamo di non aggravare la situazione per le nostre piccole imprese, tessuto portante dell’economia di Albenga. Parlo delle nuove regole che la maggioranza di centrosinistra che governa la Città vorrebbe mettere in atto nelle prossime settimane per regolamentare, in senso architettonico, il centro storico, facendo smontare i dehors a bar e ristoranti. Una follia, spesso i bar hanno una metratura interna molto limitata, e i dehors sono una possibilità per ospitare la clientela”.

