Drammatico incidente di Pontedassio, in 5 sull’auto finita fuori strada

Imperia. Gli inquirenti coordinati dal pubblico ministero Paola Marrali stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente che nella notte tra il 5 e 6 febbraio è costato la vita a Sebastian Camagni, il 17enne di Prelà morto nello schianto di un mini suv all’innesto del bivio per Villa Viani dalla Statale 28 nel comune di Pontedassio.

Alla guida della Suzuki Jimny finita fuori strada c’era M.V. 19 anni, risultato positivo all’alcool test che è indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza difeso dall’avvocato Fabio Folpini. Rispetto alla ricostruzione iniziale, secondo la quale sull’auto al momento del sinistro c’erano 3 ragazzi che si sarebbero incontrati per caso provenienti da luoghi diversi a Oneglia, sono stati identificati 5 occupanti. A confermarlo ci sono le immagini delle telecamere della piazza di Pontedassio acquisite dai carabinieri. Uno di loro, ferito, si sarebbe rivolto all’ospedale di Sanremo per le cure.

