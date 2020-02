Rubato a Loano nel 1986 e ritrovato in provincia di Taranto nel 2020: storia di un “Ciao” immortale

Loano. Che si trattasse di un mezzo non proprio fresco di catena di montaggio lo si vedeva da lontano. Ma pensare che quel motorino a dir poco “vintage” fosse stato rubato dall’altra parte del paese addirittura 34 anni fa è qualcosa che mai nessuno avrebbe potuto dedurre. Tant’è che il suo ritrovamento è diventato in poche ore “virale” su social e media, è quasi un racconto da romanzo d’appendice, da far venire i “lucciconi” agli occhi per la nostalgia a chi è stato adolescente negli anni ’80 del secolo scorso.

Il 20 febbraio scorso gli agenti del commissariato di polizia di Manduria, in provincia di Taranto, hanno ritrovato uno Ciao Piaggio rubato a Loano (addirittura) nel 1986. Gli agenti erano impegnati in normali servizi di controllo del territorio, quando hanno notato un ragazzo sfrecciare in sella al motorino a velocità un po’ troppo sostenuta. Poiché non indossava il casco ma solo un cappellino di lana, gli agenti lo hanno fermato per sottoporlo ad accertamenti.

