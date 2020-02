Ventimiglia, a fuoco cappa di un ristorante sul lungomare: interviene il 115

Ventimiglia. Prende fuoco la cappa di un ristorante su Lungomare Varaldo. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia in serata sono intervenuti immediatamente per evitare che l’incendio si potesse espandere.

Un dipendente del ristorante Amadora, che ha usato subito un estintore per limitare i danni, è stato soccorso e trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde Intemelia per accertamenti ed escludere una possibile intossicazione da fumo.

