Alassio, il primario volontario per il turno di notte davanti all’hotel: “Risposta Asl2 a coronavirus è stata adeguata”

Alassio. “Ieri sera, visto che anche se la situazione era sotto controllo dal punto di vista sanitario era chiaro che destava preoccupazione nella popolazione, il commissario straordinario di Asl 2 ha deciso di allestire un posto di guardia medica in prossimità degli hotel di Alassio e ha chiesto all’unità di crisi di identificare una persona che potesse rendersi disponibile a fare il turno di notte. Essendo io il direttore del dipartimento di emergenza, la scelta toccava a me: ho pensato che la cosa più veloce fosse occuparmene io stesso“.

E’ il racconto fatto, non senza modestia, dal dottor Brunello Brunetto, primario del reparto di Rianimazione e Anestesia dell’ospedale San Paolo di Savona e direttore del dipartimento di emergenza dell’Asl 2. E’ stato proprio lui, ieri, a occuparsi in prima persona di fare il “turno di notte” davanti agli hotel Bel Sit e Al Mare di Alassio, nei quali erano ancora presenti (partiranno oggi in serata) i turisti bloccati in isolamento a causa del Coronavirus.

