Centro Danza Savona, partecipazione trionfale al concorso Expression di Firenze

Savona. Ancora un successo per il Centro Danza Savona. Grandi soddisfazioni sono arrivate al concorso Expression, International Dance Competition, che si è svolto da giovedì 20 a domenica 23 febbraio a Firenze, presso la Fortezza da Basso, nell’ambito di Danza in fiera, giunta alla quindicesima edizione, il più grande evento in Italia dedicato alla danza, luogo di incontro per professionisti, ballerini, scuole, compagnie con una ricchissima programmazione di eventi.

Eccellente performance del Centro Danza Savona diretto da Alessandra Schirripa, già nella giornata di venerdì 21 febbraio. Ha ottenuto il primo premio, oltre 400 euro, con Bakit Zerilli nella categoria Solisti Fantasy Over con la coreografia Waiting for… di Schirripa.

