Coronavirus ad Alassio: altre 17 persone lasciano l’albergo, oggi la partenza degli ultimi turisti

Alassio. Proseguono le operazioni di trasferimento dei turisti in quarantena a causa del Coronavirus all’interno degli alberghi “Bel Sit” e “Al Mare” di Alassio. Nella tarda serata di ieri altri 17 turisti lombardi, tutti residenti all’esterno della “zona rossa”, sono ripartiti con un pullman della Croce Rossa: verranno portati nelle proprie abitazioni dove resteranno in isolamento fino al termine della quarantena. Gli ultimi sei turisti piemontesi, invece, erano partiti poco prima con le ambulanze alla volta di Torino, dove saranno ospitati in un ex ospedale militare.

Restano ancora nei due hotel 35 turisti lombardi, residenti invece all’interno di Comuni della “zona rossa”: la loro partenza è fissata per il tardo pomeriggio di oggi con un altro autobus (il viaggio viene effettuato nella notte per rendere più agevole il loro isolamento nel tragitto).

... » Leggi tutto