Coronavirus, il bordigotto Troia resta negli Emirati Arabi Uniti: «Il team si ferma nonostante il via libera»

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia è ancora bloccato negli Emirati Arabi Uniti a causa del Coronavirus. Nonostante i test siano risultati negativi, il team per cui corre il giovane ciclista della provincia di Imperia, l’UAE Team Emirates Supporters, ha deciso di non far tornare a casa i suoi ciclisti per precauzione.

«Il team si ferma negli UAE nonostante il via libera. Nonostante la negatività degli ultimi test effettuati, il nostro team ha deciso di prolungare la permanenza negli UAE per continuare a testare le condizioni di ognuno ed andare a casa solo con la sicurezza del non contagio. Nel contesto di emergenza mondiale l’obiettivo è la sicurezza di tutti noi e dei nostri familiari, alla luce di alcuni casi conosciuti di raffreddamento all’interno del gruppo, nostro e di altre squadre.

