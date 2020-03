Coronavirus: positivi due turisti di Laigueglia, tra i 21 contagiati liguri c’è anche un medico savonese

Alassio/Laigueglia. Sono positivi al Coronavirus due dei tre turisti di Laigueglia portati oggi in ospedale per accertamenti in seguiti al manifestarsi di sintomi febbrili. Il numero di persone attualmente in Liguria contagiate dal Covid-19 sale quindi a 21, mentre le persone in sorveglianza sono circa 300.

Sono i numeri forniti dal governatore ligure Giovanni Toti e dall’assessore alla Sanità Sonia Viale questo pomeriggio nel corso del puto stampa delle 18.30. Tre dunque i nuovi casi rispetto all’ultimo bilancio: uno è quello della 68enne di Rapallo, arrivata da Piacenza nonostante il marito fosse contagiato e in ospedale, gli altri due sono appunto quelli di Laigueglia, dove una turista anziana è morta in un albergo ed è risultata, post mortem, positiva al test. Tutti gli altri contagiati sono riconducibili al cluster di Alassio: tra loro anche un medico.

