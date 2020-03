Coronavirus, provincia di Savona nella “zona gialla”: non solo scuole, ecco tutte le restrizioni

Savona. Non solo scuole chiuse, ma tutta una serie di restrizioni, anche pesanti, in tutta la provincia e per tutta la settimana. E’ quanto prevede il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, firmato oggi pomeriggio, che ha inserito il territorio savonese nella cosiddetta “zona gialla”, ossia i territori considerati più critici dopo i 10 Comuni lombardi e quello veneto inseriti nella “zona rossa”.

Il documento prevede, in tutta la provincia di Savona fino all’8 marzo, le seguenti misure di contenimento:

