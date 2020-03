Coronavirus, Scajola chiude il Coc: «Tornare alla quotidianità è essenziale»

Imperia. «Tornare alla normalità è essenziale, non abbandonarsi al panico è doveroso. Il mio invito ai cittadini è di prestare attenzione alle linee guida e di tornare alla consueta quotidianità», a dirlo è il sindaco Claudio Scajola dopo aver chiuso le attività del Centro Operativo Comunale di Imperia nella sua funzione di assistenza sociale, attivato in via precauzionale lo scorso 26 febbraio per l’emergenza Coronavirus.

Tutti i servizi e le strutture riprendono la normale attività, a partire da domani, lunedì 2 marzo, salvo l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi di prima infanzia pubblici e privati, che riprenderà a partire da mercoledì 4 marzo.

