Aurigo. Lo ha annunciato attraverso i social: don Jean Pierre Vinciguerra, parroco di Aurigo in valle Impero, stamattina alle 11 celebrerà la messa in diretta Facebook per i suoi parrocchiani ma anche per tutti coloro che si vorranno collegare.

L’iniziativa è stata accolta con favore dal popolo della rete orfano delle celebrazioni a seguito dei divieti per l’emergenza coronavirus.

