Il sindaco Roberto Sasso del Verme: “Nessun allarmismo, Laigueglia è un paese sicuro”

Laigueglia. Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme, dopo aver firmato l’ordinanza che ha disposto il sequestro dell’hotel Garden, avviando così, il periodo di quarantena, fa il punto sulla situazione.

“Purtroppo abbiamo avuto un decesso, che è una cosa gravissima – commenta -. Naturalmente ci stringiamo al lutto della famiglia. Alla persona è stato fatto il tampone ed è risultato positivo, perciò abbiamo preso tutte le precauzioni del caso. Ma già da oggi le avevamo già prese. Ora c’è una quarantena in corso. Non ci sono problematiche per la popolazione, perciò volevo rassicurare i cittadini di Laigueglia che non c’è nessun allarmismo. Però bisogna cercare di contenere, perciò abbiamo preso tutte le precauzioni con l’Asl e la Regione che ci sono state vicine per cercare di limitare il più possibile il contagio”.

... » Leggi tutto