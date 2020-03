Laigueglia, portato in ospedale uno degli ospiti dell’hotel in quarantena per il Coronavirus

Laigueglia. Situazione relativamente tranquilla questa mattina a Laigueglia davanti all’hotel Garden, in via Torino, dove ieri mattina è deceduta per cause naturali una anziana turista di 88 anni risultata in seguito positiva ai tamponi per il Coronavirus.

Ieri sera, una volta reso noto l’esito del test, è immediatamente scattata la procedura di isolamento della struttura con un’apposita ordinanza del sindaco che ha disposto il sequestro dell’albergo. Per ora comunque il “cordone sanitario” non è imponente come negli ultimi giorni ad Alassio: presenti un’auto della polizia municipale e un’ambulanza, che ha portato sul posto i primi operatori “attrezzati” con le consuete mascherine e tute bianche.

