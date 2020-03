Le regioni italiane sostengano le provincie meridionali del Marocco

Venerdì 28 Febbraio la Repubblica di Djibouti ha aperto la propria rappresentanza diplomatica nel sud del Regno del Marocco ed in particolare nella città di Dakhla. Quasi contemporanemente anche il Burundi ha aperto a Laayoune inagura una sua rappresentanza diplomatica, segno che la politica africana attuata da Sua Maestà Mohammed VI sta poratanto il Marocco (e le sue provicie meridionali) ad essere uno snodo strategico fontamentale.

Con questi consolati salgono a sei le nazioni che hanno decisio di aprire rappresentanze dipolmatiche nelle provicie del Sud del Marocco. A questo punto ci domandiamo se non sia il caso che l’Italia ed in particolare le regioni italiane non si muovano per aprire proprie rappresentanze in queste zone.

... » Leggi tutto