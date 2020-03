«Non sono untori, famiglia di Codogno non ha violato la “zona rossa”». Parla Tornatore, sindaco di San Lorenzo

San Lorenzo al Mare. «Si tratta di persone molto serie e corrette. È una disavventura che poteva capitare a tutti noi, non trovo giusto puntare il dito contro. A leggere e sentire certi commenti mi sembra di rivivere le cronache di 200 anni fa, una cosa assurda».

Il sindaco di San Lorenzo Paolo Tornatore interviene sulla vicenda della donna di 47 anni di Codogno risultata positiva al Covid-19 mentre si trovava con la famiglia nella seconda casa nel piccolo ma vivace paese alle porte del capoluogo che si trova ora ricoverata (da quanto trapela in buone condizioni) nel reparto Malattie infettive dell’ospedale di Sanremo attrezzato per questo tipo di interventi. Da quando si è diffusa la notizia del primo caso imperiese di Coronavirus, infatti, si sono moltiplicate soprattutto sui social ma non solo i commenti di chi si chiede per quale motivo questa famiglia fosse venuta a denunciarsi in provincia di Imperia e non fosse rimasta all’interno della “zona rossa” in Lombardia.

... » Leggi tutto