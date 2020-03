Pietra Ligure, raccolta fondi per restaurare la Croce in ferro sul Trabocchetto

Pietra Ligure. Una mostra fotografica in piazza San Nicolò per raccogliere fondi per il restauro della Croce in ferro sul Trabocchetto. Il gazebo è stato allestito ieri dall’associazione “I Matetti da Pria”.

“L’attuale Croce in ferro che si erge sul Trabocchetto ed è raffigurata nello stemma di Pietra ha 55 anni – spiegano – Abbattuta alla fine del ‘700 dai rivoluzionari francesi fu ripristinata in legno nel 1945, ricostruita in ferro nel 1965, donata dai cantieri Camed e ricollocata a spese della popolazione. Oggi ha bisogno di restauri”.

