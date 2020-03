Prime misure economiche per turismo, Pd Sanremo: «Anche i comuni devono dare sostegno a un settore fondamentale»

Sanremo. «Bene hanno fatto il governo e il ministro Franceschini a inserire interventi a sostegno del settore turismo nel decreto legge che dispone misure urgenti per le conseguenze legate all’emergenza causata dal Coronavirus» – commenta Marco Torre, coordinatore PD Sanremo.

«Il decreto prevede la sospensione dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia. Previsti anche voucher per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei.

