“Quello su cui contare”, il nuovo libro di Adam Rossi

In vita mia non avevo mai vissuto un’atmosfera così “restrittiva” per via di un virus, ma ahimè, è successo. Per il mio lavoro nulla è cambiato, ma per ovvie ragioni legate all’economia, tutto intorno l’entusiasmo tende a spegnersi.

In attesa di tornare alla normalità, si lavora, si esce e, anche se non possiamo andare a vedere mostre o al cinema, possiamo dedicarci alla lettura di buoni libri. La cultura non deve fermarsi e non si ferma, se lo vogliamo.

