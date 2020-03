Savona, incidente per corriere di Deliveroo: migliorano le condizioni di Daniel Varaldo

Savona. Sono in miglioramento le condizioni di Daniel Varaldo, il giovane rimasto ferito in modo grave ieri in un incidente stradale sull’Aurelia tra Savona e Albissola all’altezza dello svincolo per l’ospedale San Paolo.

Il ragazzo, 23 anni, impegnato in una consegna come rider di Deliveroo, procedeva da Albissola in direzione Savona quando ha centrato in pieno una vettura che, proveniente dalla zona dell’ospedale, si stava immettendo sull’Aurelia. Un urto violentissimo che lo ha proiettato ad alcuni metri di distanza. Nell’impatto ha riportato una grave lesione ad una gamba e la frattura della mandibola.

... » Leggi tutto