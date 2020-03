Certificato sì o no, Coronavirus e riammissione a scuola: ecco tutto quello che c’è da sapere

Regione. In applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del °1 marzo 2020 (art. 4, comma c), “la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti”.

In questa occasione, Alisa (l’azienda sanitaria ligure), trasmette una nota esplicativa contenente chiarimenti in merito alle modalità di giustificazione delle assenze e alle misure di prevenzione.

