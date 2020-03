Coronavirus, CIA Savona: “Indispensabili le misure per il settore agroalimentare e agrituristico”

Savona. Anche nel savonese si sottolinea l’importanza delle misure a sostegno dell’agroalimentare e del settore agrituristico a seguito dell’emergenza coronavirus. Nel decreto legge varato dal Governo: garantire liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero; tutela del Made in Italy agroalimentare nel mondo con l’introduzione di sanzioni contro pratiche commerciali sleali, sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la cassa integrazione in deroga, sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Intanto la CIA savonese affermano: “L’emergenza coronavirus sta colpendo la nostra economia e il settore turistico, proprio nel periodo di inizio stagione: gli agriturismi CIA Savona stanno affrontando un contraccolpo nel momento clou della “vacanza green”. Come associazione stiamo ancora monitorando gli effetti e le conseguenze alle nostre strutture e alle nostre aziende, auspicando al tempo stesso massima considerazione nelle misure d’urgenza previste dal #Governo, necessarie per sostenere il complessivo settore agrituristico”.

