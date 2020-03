Coronavirus e scuole, Toti: “La riapertura potrebbe slittare ancora, lo decidiamo domani”

Genova. È possibile che la riapertura delle scuole “slitti ancora, lo decideremo nel pomeriggio di domani quando ne avremo contezza“. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante la diretta Facebook in cui ha risposto alle domande dei liguri sull’emergenza coronavirus. Dunque il rientro in classe, che per le province liguri fuori dalla zona gialla savonese era previsto per mercoledì, potrebbe subire un ulteriore ritardo, senza escludere che si arrivi a due settimane consecutive di chiusura.

... » Leggi tutto