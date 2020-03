Coronavirus, la proposta di Vaccarezza: “Una Zona Economica Speciale per Alassio”

Alassio. La creazione di una Zes, una Zona Economica Speciale, sul territorio della città di Alassio. E’ questa la proposta lanciata da Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale, e Lucia Leone, presidente di “Viviamo Alassio”.

“La situazione sul covid-19, il Coronavirus, è tenuta costantemente sotto controllo dagli addetti ai lavori, che non finirò di ringraziare per quanto fanno e faranno – spiega Vaccarezza – Da diverse ore il governatore della Regione Giovanni Toti è al lavoro per cercare di ottenere nella provincia di Savona un applicazione del Dpcm più rispettosa possibile della situazione del territorio. In questa situazione estremamente delicata, ieri pomeriggio ho riflettuto molto ed ho ritenuto doveroso confrontarmi con alcuni rappresentanti della città di Alassio. Alassio è la comunità che più di tutti sta vivendo momenti decisamente critici, mentre la situazione sanitaria si sta risolvendo quella legata all’immagine e al futuro economico della città del Muretto rischia di creare danni incalcolabili”.

