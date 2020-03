Coronavirus, operazioni ed esami a singhiozzo? Asl 2: “La priorità è contenere l’epidemia, grande sforzo di tutto il personale”

Provincia. Chiuse o a singhiozzo le sale operatorie degli ospedali savonesi della Asl 2? Si, in parte è così e la conferma arriva dalla stessa azienda sanitaria che precisa in merito all’emergenza, senza precedenti del coronavirus. Lo spunto è offerto da alcune segnalazioni arrivate alla nostra redazione da parte di pazienti in cura o utenti in attesa di un esame specialistico e o di un intervento che era stato programmato prima dell’arrivo improvviso del virus Covid-19, che ha costretto ad una task force sanitaria tutto il personale medico, paramedico e infermieristico.

Un paziente di Villanova d’Albenga scrive sulla chiusura del MIOA e quindi anche dell’ortopedia settica all’ospedale di Albenga a causa del coronavirus: “In pratica chi è in lista di attesa come il sottoscritto deve procrastinare a “data da destinarsi”. Che bella soluzione che hanno studiato, reparto allertato e “sotto la coda” a chi ha altre patologie. Nella fattispecie, nei mesi scorsi, avevo provato a chiedere, per motivi miei, di essere operato altrove, non c’è verso, devo per forza recarmi lì. E adesso? Correre dietro l’emergenza va bene, ma la soluzione non può essere bloccare tutti gli altri pazienti…” afferma.

