Coronavirus, vertice in regione per emergenza. Per Confcommercio situazione drammatica

Genova. «Il vertice in Regione con l’assessore alle attività produttive Andrea Benveduti alla presenza delle associazioni di categoria, dei sindacati e del mondo imprenditoriale ha messo in evidenza due aspetti indispensabili nella strategia da adottare di fronte al fenomeno covid-19. L’assessore Benveduti ha evidenziato due linee di intervento, una per il sostegno all’occupazione e misure legate al prestito alle imprese e poi a breve termine un’opzione di sviluppo dell’attività». Lo dichiara Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Imperia, che ha portato all’attenzione dell’assessore regionale i dati allarmanti della Riviera dei Fiori.

«Un dossier – ha sottolineato Lupi – che molto bene disegna la disastrosa situazione del comparto turistico. Servono interventi concreti e immediati per ridare fiato ad una economia che rischia di provocare una tremenda recessione con conseguenze pesanti per le imprese e per i lavoratori. La regione Liguria deve essere considerata come Lombardia, Veneto ed Emilia, perché l’ordinanza ligure ha provocato la stessa situazione e la desertificazione economica. Quindi anche per la Liguria cassa integrazione in deroga e tutte le provvidenze necessarie».

