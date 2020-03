Il giovanissimo cantante ingauno Dominique Aceto al concorso di Sanremo Junior

Ortovero. Ha soltanto dodici anni e una grande passione: la musica. Dominique Aceto vive con i genitori a Ortovero, vivace Comune della piana albenganese, ed è allievo della scuola di canto savonese “Vocal Care”, guidata da Danila Satragno che ha contribuito al lancio ed al successo di tante giovani promesse, come Annalisa Scarrone.

Il suo primo inedito, “Energia cosmica”, lo ha fatto conoscere al pubblico e gli ha aperto le porte per partecipare a diverse manifestazioni. Ora è pronto per traguardi importanti. Infatti stato selezionato per partecipare al concorso nazionale Sanremo Junior, patrocinato dal Comune di Sanremo.

