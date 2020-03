Il leone di Diano Marina è tornato a ruggire

Perdendo nell’ultimo turno di campionato (22/2) contro la quotatissima Inter la Primavera del Genoa guidata dal super mister Chiappino è scesa al settimo posto superata in classifica dai cugini della Samp con cui si prevede un testa a testa sino alla fine.

Ma ad allietare l’intero clan rossoblù è la notizia del ritorno a pieno regime del suo bomber Flavio Bianchi, dal mio punto di vista il più forte attaccante ligure e non solo, classe 2000, in circolazione. Il capitano dei grifoncini è infatti tornato ad essere decisivo dopo una sosta forzata grazie alla doppietta realizzata contro il Chievo la mattina di domenica 16 sul campo di Begato 9. E pensare che il numero 9 genoano è stato ai box per circa due mesi a causa della frattura del perone sinistro.

... » Leggi tutto