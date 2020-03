Maltempo, nel savonese i primi problemi: allagamenti e alberi caduti, A6 chiusa, neve nell’entroterra

Savona. Iniziano i disagi in provincia di Savona a causa del temporale che da questa mattina ha colpito il nostro territorio. Nell’ultima ora sono arrivate ai vigili del fuoco diverse chiamate per allagamenti e per alberi caduti. Per ora fortunatamente si tratta di piccoli interventi, ma il loro numero sta rapidamente aumentando.

I disagi più gravi al momento si registrano però sulla A6. Il tratto tra Altare e Savona è stato chiuso a causa della quantità di pioggia (è una misura di prevenzione legata ai pluviometri che monitorano la frana di Madonna del Monte). Si lavora allo scambio di carreggiata per permettere alle auto di transitare a corsia singola sul nuovo viadotto, ma nel frattempo i veicoli nel tratto sono “intrappolati” in colonna.

... » Leggi tutto