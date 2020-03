Panda raid 2020: solo il Coronavirus ferma i rallisti savonesi

Savona. Il Panda raid 2020 non vedrà alla partenza equipaggi italiani. Così ha deciso l’organizzazione, con grande dispiacere dai savonesi Davide Baiardi e Michele Minetto, già pronti a partire.

La gara partirà in Spagna, ad Almeria, e proseguirà in Marocco, verso Marrakesh. Le oltre cinquanta Panda con bandiera italiana, però, non potranno prendere il via. Il motivo, ancora una volta, è il temuto Coronavirus, la cui diffusione ha spinto gli organizzatori spagnoli a porre un bando sui partecipanti italiani.

... » Leggi tutto