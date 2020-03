Savona, arrestato il ladro seriale degli autobus

I carabinieri della stazione di Savona hanno tratto in arresto J.M., cittadino bosniaco di 60 anni, residente a Genova, responsabile di numerosi borseggi che si sono verificati negli ultimi mesi sugli autobus di linea a Savona: un vero e proprio incubo per molti anziani, che soprattutto il lunedì, si recavano nel centro città, per far compere al mercato settimanale.

Molti sono stati gli ignari viaggiatori che, rientrati a casa a bordo del bus della linea 5, dopo aver fatto la spesa in centro città, si sono accorti di non avere più il portafogli che custodivano gelosamente nelle proprie tasche o nella propria borsa.

