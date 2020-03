Allerta meteo, Bruno (Europa Verde): “Servono provvedimenti urgenti per la salvaguardia del territorio”

Provincia. “In queste ore di grave situazione sanitaria determinata dal coronavirus la Liguria è stata soggetta all’ennesimo allerta meteo e di nuovo si apre un bollettino (per fortuna non drammatico) di frane (strada per Creto,provinciale della valle Fontanabuona),allagamenti (variante Aurelia in galleria Coppo nello spezzino, piazze di Genova),esondazioni (Entella e Lavagna),movimenti franosi (A6). Che fare?”. A domandarselo, in una nota, è Danilo Bruno, portavoce savonese di Europa Verde Liguria.

Spiega Bruno: “Evidentemente occorrono provvedimenti urgenti per la salvaguardia del suolo e anche per una agricoltura diversa in cui a chi lavora nelle zone interne in particolare venga riconosciuta una valenza anche sociale nella propria professione a difesa del territorio. Contemporaneamente bisognerebbe dirsi una volta per tutte e coraggiosamente che il problema primario della Liguria non è costituito dalle infrastrutture ma dalle gravi condizioni del suolo,che è stato violato e cementificato senza criterio per decenni”.

