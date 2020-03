Coronavirus, il punto della Regione. Toti: “Non credo che la chiusura delle scuole possa protrarsi ancora”

Genova. “Abbiamo deciso di prorogare fino a domenica 8 marzo la chiusura delle scuole e lo abbiamo fatto per consentire agli istituti di adeguarsi a tutte le disposizioni normative. Questa mattina l’assessore Ilaria Cavo ha riunito il mondo della scuola che si sta attrezzando al meglio per mettere in pratica quanto previsto. Una decisione che è stata assunta prima di tutto per una questione di interscambio piuttosto elevato, esistente tra gli studenti delle zone considerate di seconda fascia come la provincia di Savona e le realtà limitrofe come Imperia, la provincia di Genova e il Piemonte. Una situazione che avrebbe comportato un rischio per l’opera di contenimento del cluster di Savona che sta procedendo in modo soddisfacente. A questo si unisce l’esigenza di omogeneità tra la zona di Savona, il resto della regione e anche il Piemonte. Si tratta di una decisione di estrema prudenza, assunta con la Task Force di ALISA e basata sul fatto che la nostra azione di mitigazione dell’infezione sta funzionando”. Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza coronavirus a cui hanno preso parte la vicepresidente e assessore alla salute Sonia Viale, l’assessore regionale alla Scuola Ilaria Cavo, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il commissario di Alisa Walter Locatelli e gli infettivologi Filippo Ansaldi e Matteo Bassetti.

“Nel dpcm del governo – ha spiegato Toti – le nostre scuole avrebbero potuto aprire già da lunedì scorso è evidente che l’Istituto Superiore di Sanità e tutti i tecnici non considerino la scuola un fenomeno tale da modificare il quadro epidemiologico e di rischio per il Paese. Comunque non credo che la proroga possa essere allungata ulteriormente, anche per non andare incontro a fenomeni controproducenti per i nostri ragazzi”.

... » Leggi tutto