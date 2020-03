Coronavirus, polemica sulla gestione della chiusura delle scuole. L’M5S replica a Liguria Popolare

Sanremo. «Sergio Tommasini, che conosciamo perché ha perso le elezioni per sindaco della sua città, mi rimprovera perché voglio il bene dei liguri. Mi dovrei vergognare perché voglio che la giunta regionale non faccia cene da 1.500 persone? Mi dovrei vergognare perché ho criticato l’eventualità di un’apertura delle scuole senza che l’emergenza sia finita? Riapertura, come comunicato poi nel pomeriggio, evitata: dunque avevo ragione e la decisione presa oggi lo conferma!». Queste le parole della consigliera regionale e candidata M5S alla presidenza di Regione Liguria, Alice Salvatore.

«Mi spiace per Tommasini, che per far sopravvivere il suo piccolo partito deve sottostare al volere di Toti e di Salvini, ma io e tutto il MoVimento 5 Stelle faremo di tutto per evitare che le scelte sbagliate danneggino la Liguria e i liguri, continua Salvatore.

