Albisola Superiore. Dovrà rispondere di detenzione sostanza stupefacente per fini di spaccio il marocchino di 30 anni arrestato dai carabinieri di Albisola.

Nel primo pomeriggio di oggi, durante un controllo nella soffitta di uno stabile sito in via dei Pescetto segnalata per un frequente “via vai” di giovani, i carabinieri sono riusciti a fermare O.A. 30enne, marocchino.

... » Leggi tutto