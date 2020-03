Sanremo, caso furbetti del cartellino. Reintegro dei dipendenti assolti, il Comune accantona oltre un milione

Sanremo. Ammonta a oltre un milione di euro la cifra che l’amministrazione comunale ha accantonato a bilancio per fare fronte al possibile reintegro dei dieci ex comunali imputati, dopo essere stati licenziati da Palazzo Bellevue, e infine assolti dall’inchiesta Stachanov della guardia di finanza sui cosiddetti “furbetti del cartellino”.

Per la precisione il municipio prevede di dover sborsare circa 900 mila euro per stipendi da riconoscere al personale prosciolto a titolo di risarcimento danni per gli anni 2016-2019 e intorno a 170 mila euro per il 2020-2021. A darne notizia è stata l’assessore al Personale Silvana Ormea che ha risposto, questa sera, in consiglio comunale, all’interrogazione di Liguria Popolare in merito agli indirizzi che l’amministrazione intende dare per gestire la delicata vertenza.

