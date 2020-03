A Dego una domenica dedicata alle penne nere di ieri e di oggi 

Dego. Domenica 22 marzo sarà per i deghesi una giornata tutta dedicata alle penne nere. Oltre all’intitolazione della piazza degli Alpini e all’inaugurazione del nuovo monumento, si terrà la cerimonia di consegna della piastrina militare al soldato Celso Beltrame, disperso in Russia.

Il programma, messo a punto dall’Amministrazione comunale, dalla sezione Ana di Savona e dal gruppo di Dego, prevede l’ammassamento dalle ore 9 in piazza Botta, da cui si sfilerà verso piazza IV Novembre per l’onore ai Caduti. Intorno alle 10.20 si procederà con l’intitolazione in piazza degli Alpini, dove verrà scoperta la targa installata e, a seguire, nella parrocchiale di Sant’Ambrogio, alle 11.15, verrà celebrata la Messa in ricordo di tutte le penne nere decedute.

... » Leggi tutto